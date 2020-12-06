Полицейский выстрелил в несовершеннолетнюю в Москве

Полицейский выстрелил из травматического пистолета в несовершеннолетнюю. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей МВД России по Москве Владимира Васенина.

В ночь на 6 декабря жильцы улицы Судостроительной в Москве услышали звуки стрельбы и вызвали полицию.

«Возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который выстрелил из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним», — сообщил Васенин.

Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы. В этот момент он был одет в гражданскую одежду и не был на службе. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудника после проверки уволят из органов внутренних дел.

«Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавил Владимир Васенин.

В кабинете полицейского под Люберцами обнаружили труп мужчины. Перед смертью он пришел с повинной.