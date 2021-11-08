Полицейский в Омске спас школьницу от изнасилования

Сотрудник уголовного розыска в Омске Еркен Танкибаев спас девочку-подростка, которую удержал силой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску лейтенант полиции Танкибаев был на дежурстве, когда поступило сообщение о краже в доме на 2-й Трамвайной улице.

«Когда полицейский вошел в подъезд, на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего у стены девочку-подростка», — сказано в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба УМВД РФ по Омской области

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, 42-летний мужчина заманил 14-летнюю девочку в подъезд жилого дома обманом. Танкибаев вовремя пресек его противоправные действия.

По данному факту случившегося сотрудники СУ СК России по Омской области открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Изнасилование». Задержанный заключен под стражу.