В Химках владелец одного из ресторанов подрался с полицейским, который отдыхал в заведении вместе с супругой. Сотрудник полиции в ходе стычки ударился головой и скончался в больнице, сообщил РЕН ТВ.

Трагедия произошла в ночь на вторник. Полицейский вместе с женой отдыхал в кафе на улице Пожарского. Предположительно, там у него произошел конфликт с владельцем заведения. Около 01:30 мужчины вышли на улицу, чтобы поговорить. Хозяин кафе толкнул полицейского, тот упал и ударился головой об асфальт.

Полицейского удалось привести в чувства. После этого он вместе с супругой вернулся домой. Но там его состояние ухудшилось. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но в результате уже утром правоохранитель скончался в больнице.

Следователи завели дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний местный житель, сообщили на сайте регионального СК.

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