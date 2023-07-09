Криминал 09 июля 2023, 15:04 Полицейский убил возлюбленного сожительницы в Ленобласти «Известия»: полицейский убил нового парня бывшей девушки в Кудрово РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудник полиции в Ленинградской области убил молодого человека, который начал встречаться с его бывшей девушкой. Об этом сообщили «Известия».

По предварительной информации, ЧП произошло в городе Кудрово утром в воскресенье, 9 июля.

Реклама

Telegram-канал Shot уточнил, что 28-летний нападавший является стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска в 51-м отделе полиции. По данным источника, мужчина встречался с девушкой последние пять лет, они расстались на прошлой неделе.

После разыскиваемый начать употреблять алкогольные напитки, но в воскресенье взял с собой друга и пошел в квартиру бывшей возлюбленной на проспекте Строителей, избил бывшую пассию и расправился с ее новым избранником.

Полицейские уже арестовали приятеля предполагаемого преступника, но главный подозреваемый все еще на свободе.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина в припадке ревности убил свою жену.