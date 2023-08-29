29 августа 2023, 19:14
Полицейский сдал анализы вместо экс-депутата, сбившего пенсионерку в Лисках
Воронежский СК: полицейский сдал вместо экс-депутата анализы после ДТП в Лисках
Полицейский из Воронежской области стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, сообщили в региональном СУ СК России. По данным следствия, правоохранитель сдал анализы вместо экс-депутата, который устроил ДТП и сбил 75-летнюю пенсионерку.
Авария произошла 27 мая в городе Лиски. Бывший депутат за рулем машины сбил пожилую женщину. Пострадавшая вскоре умерла в больнице.
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В ходе следствия из этого уголовного дела выделили материал процессуальной проверки, на основании которого возбудили дело уже против полицейского, который выезжал на место ДТП.
Страж порядка должен был зафиксировать следы и составить материалы об административном правонарушении. Затем он поехал в больницу с экс-депутатом, где сдал вместо него анализы и предоставил их для последующих исследований.
Бывший депутат ранее признал вину по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, добавили в ведомстве.
По обоим уголовным делам продолжается расследование для установления всех обстоятельств и закрепления доказательственной базы.
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