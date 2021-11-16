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    16 ноября 2021, 23:15

    Полицейский ранил из пистолета пьяного агрессивного мужчину в Курганской области

    УМВД по Курганской области: полицейский выстрелил в мужчину, который избил свою партнершу и напал на него с ножом

    Дарья Морозова

    Полицейский выстрелил в мужчину. Тот был пьян и напал на него с ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на УМВД по Курганской области.

    Полицию вызвала партнерша дебошира и пожаловалась, что он избил ее. В момент прибытия правоохранителя у того в руках был нож.

    Требования полицейского он проигнорировал и напал на него. В результате правоохранители сделал выстрел в воздух, а потом ему пришлось применить оружие к нарушителю.

    Мужчина задержан.