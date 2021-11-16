Полицейский ранил из пистолета пьяного агрессивного мужчину в Курганской области
УМВД по Курганской области: полицейский выстрелил в мужчину, который избил свою партнершу и напал на него с ножом
Полицейский выстрелил в мужчину. Тот был пьян и напал на него с ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на УМВД по Курганской области.
Полицию вызвала партнерша дебошира и пожаловалась, что он избил ее. В момент прибытия правоохранителя у того в руках был нож.
Требования полицейского он проигнорировал и напал на него. В результате правоохранители сделал выстрел в воздух, а потом ему пришлось применить оружие к нарушителю.
Мужчина задержан.