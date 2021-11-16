Полицейский ранил из пистолета пьяного агрессивного мужчину в Курганской области

Полицейский выстрелил в мужчину. Тот был пьян и напал на него с ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на УМВД по Курганской области.

Полицию вызвала партнерша дебошира и пожаловалась, что он избил ее. В момент прибытия правоохранителя у того в руках был нож.

Требования полицейского он проигнорировал и напал на него. В результате правоохранители сделал выстрел в воздух, а потом ему пришлось применить оружие к нарушителю.

Мужчина задержан.