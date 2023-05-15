Криминал 15 мая 2023, 18:14 Полицейский предстанет перед судом за превышение должностных полномочий в Краснодаре

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В Краснодаре суд рассмотрит дело сотрудника полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий, что стало причиной смерти задержанного. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, летом 2021 году в отделение полиции доставили мужчину по подозрению в краже велосипеда. В ходе допроса правоохранитель избил местного жителя, позже пострадавший скончался от разрыва селезенки.

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Отмечается, что по факту гибели мужчины следователи возбудили уголовное дело.