Полицейский предстанет перед судом за хищение наркотиков-вещдоков
Сотрудник тылового обеспечения ОМВД РФ по Богучанскому району Красноярского края в ближайшее время предстанет перед судом за хищение наркотических средств, которые хранились в камере вещественных доказательств, сообщил «ФедералПресс».
Согласно данным следователей, в течение последних четырех лет полицейский, отвечающий за вещдоки, брал из камеры наркотики в целях личного употребления. По информации телеграмм-канала Baza, чтобы пропажу не обнаружили, он прокалывал пакеты с веществами.
В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.