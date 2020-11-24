Полицейский предстанет перед судом за хищение наркотиков-вещдоков

Согласно данным следователей, в течение последних четырех лет полицейский, отвечающий за вещдоки, брал из камеры наркотики в целях личного употребления. По информации телеграмм-канала Baza, чтобы пропажу не обнаружили, он прокалывал пакеты с веществами.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.