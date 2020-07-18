Полицейский пострадал на митинге азербайджанцев в Москве

Подозреваемому предъявлено обвинение, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел 15 июля неподалеку от Тверской улицы в центре столицы. По данным Baza, речь идет об акции азербайджанцев у ресторана «Армения».

Активисты вышли на несанкционированный пикет из-за возобновления перестрелок на границе Армении и Азербайджана, в ходе которых погибли несколько человек.

Через некоторое время после старта акции начались стычки протестующих с московской полицией. В результате травму получил один из сотрудников по фамилии Ковалев — 18-летний активист ударил его кулаком в висок. В отношении нападавшего возбудили дело о применении насилия против представителя власти. Ему грозит до пяти лет заключения.