Полицейский пострадал на митинге азербайджанцев в Москве
Уроженец Азербайджана «применил насилие» в отношении полицейского на несанкционированной акции в центре Москвы. Сотрудник МВД получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы, сообщили в столичном главке СК.
Подозреваемому предъявлено обвинение, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Инцидент произошел 15 июля неподалеку от Тверской улицы в центре столицы. По данным Baza, речь идет об акции азербайджанцев у ресторана «Армения».
Активисты вышли на несанкционированный пикет из-за возобновления перестрелок на границе Армении и Азербайджана, в ходе которых погибли несколько человек.
Через некоторое время после старта акции начались стычки протестующих с московской полицией. В результате травму получил один из сотрудников по фамилии Ковалев — 18-летний активист ударил его кулаком в висок. В отношении нападавшего возбудили дело о применении насилия против представителя власти. Ему грозит до пяти лет заключения.