Полицейский после службы спас женщину от изнасилования в Ленинградской области

21-летний сотрудник патрульно-постовой службы спас женщину от изнасилования в городе Приозерск Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санки-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник полиции возвращался домой после службы утром 26 сентября, когда услышал крики о помощи неподалеку от дома № 19 на Красноармейской улице. Ему удалось задержать 38-летнего злоумышленника, который пытался изнасиловать 47-летнюю женщину. На место происшествия прибыл наряд полиции. Мужчина передал задержанного своим коллегам.

Против нападавшего завели уголовное дело. Сообщается, что ранее он уже проходил по уголовному делу о краже. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.