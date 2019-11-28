Полицейский погиб при взрыве гранаты на Филиппинах

По данным издания, взрыв прогремел около 11:20 по местному времени (06:20 по Москве) во дворе колледжа Инитао. Из-за этого травмы получили 10 студентов и двое полицейский. Всех пострадавших отвезли в ближайшую больницу. В медучреждении один из правоохранителей скончался.

Стражи порядка застрелили мужчину, который бросил гранату. Его личность пока устанавливают. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.