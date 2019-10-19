Полицейский погиб после драки с коллегой в Нальчике
Полицейский убил своего коллегу в Институте повышения квалификации в Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика. Эту информацию подтвердил Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, 18 октября, около 19:00, поссорились слушатели филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России в Нальчике. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. Один из полицейских ударил своего коллегу. Пострадавший получил сильные травмы и умер в здании института.
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