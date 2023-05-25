Криминал 25 мая 2023, 18:08 Полицейский подменил деньги, найденные москвичкой, на билеты банка приколов — СМИ «112»: в Москве полицейский подменил деньги, найденные в парке, на фальшивые купюры Unsplash

Читать 360tv в

Жительница столицы нашла в парке «Акведук» куртку, в кармане которой было более 200 тысяч рублей, и честно отнесла их в полицию. Однако один из сотрудников правоохранительных органов решил присвоить часть денег, сообщил Telegram-канал «112».

По информации СМИ, капитан полиции Руслан Я. принял, пересчитал и осмотрел деньги, которые принесла в отдел жительница Москвы. Он воспользовался моментом, сходил в торговый центр и закупил там 158 купюр банка приколов номиналом по тысячи рублей. А по окончании рабочего дня большую часть денег заменил на фальшивки.

Реклама

Махинацию раскрыли сотрудники управления собственной безопасности МВД. На уже бывшего полицейского завели уголовное дело по статье 201 УК («Злоупотребление полномочиями»).

Ранее суд Хабаровска изъял купленную за взятки квартиру у бывшего полицейского стоимостью 7,7 миллиона рублей. Сделку купли-продажи он оформил на экс-супругу.