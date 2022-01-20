Полицейский пес обнаружил похитителей радиаторов в Чите

Полицейский пес Ким помог полицейским обнаружить злоумышленников, которые попытались украсть чугунные батареи с территории строящегося объекта. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о краже поступила в читинский отдел полиции по Железнодорожному району. Сотрудники органов выехали на место происшествия. Следователи выяснили, что грабители попали на территорию недостроенного объекта, где похитили десять радиаторов отопления. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Однако пес Ким взял след злоумышленников. Он привел полицейских к жилому многоквартирному дому. Следователям удалось задержать двоих злоумышленников. Мужчины ранее уже были судимы.