Полицейский не достучался до предполагаемого похитителя пенсионерки в Татарстане и просто ушел

Полицейский в городе Зеленодольске в Татарстане после обнаружения записки с просьбой похищенной пенсионерки о помощи при проверке ограничился тем, что постучал в дверь, но ему не открыли. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местная жительница обратилась к полицейскому, сообщив, что, когда она проходила возле многоэтажки, ее окликнула женщина и сбросила записку, в которой говорилось, что ее насильно удерживает в квартире и избивает мужчина. Были указаны его имя и фамилия. Женщина просила обратиться за помощью в полицию. Прохожая так и поступила.

Оказалось, что в квартире, которую пенсионерка тоже указала в своей записке, проживает ранее судимый 54-летний мужчина, который находится под надзором. Но когда к нему приехал полицейский, то ему никто не открыл дверь. Страж порядка пообщался с соседями. Но те лишь развели руками. Сказали, что такой жилец им не знаком.

Правоохранитель на этом не остановился и решил позвонить поднадзорному. Но тот не взял трубку. На этом оперативник завершил проверку. И где сейчас эта женщина и сам мужчина, неизвестно.

В январе житель Екатеринбурга оставил пенсионерку умирать в лесу ради квартиры.