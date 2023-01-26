Эксклюзив 26 января 2023, 14:04 Женщина-полицейский на Mazda 6 сбила пешехода в Воскресенске, но медики назвали ДТП падением с лестницы ДТП с участием женщины-полицейского произошло в Воскресенске, пешехода госпитализировали

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На Центральной улице в Воскресенске произошло ДТП — женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину полицейского. Родственники получили в больнице неожиданное заключение — она пьяная упала с лестницы. Адвокат, родственница пострадавшей, правоохранитель и свидетель рассказали «360» о произошедшем.

Удар пришелся на голову

«Травмы пришлись в основном на голову: ушиб головного мозга, переломы основания черепа, лобной доли, мягкие ткани… Состояние сейчас удовлетворительное, но тяжелое. У нее частичная амнезия и, так как травма достаточно сложная, она находится на психотропных препаратах», — рассказала тетя пешехода.

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Из приемного покоя в Воскресенске женщину перевели в Коломенскую районную больницу, а потом в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Ей предстоит операция, на которой исправят последствия перелома лобной кости со смещением кости, вернут на место глазное яблоко, откачают жидкость. По словам родственницы, врачи наблюдают за ее состоянием — наркоз женщине пока противопоказан.

Об аварии утром 20 января тетя пациентки узнала от ее бывшего мужа, а тот — с места происшествия. Она поехала в приемный покой местной больницы, где сказали, что племянница находилась в момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения и упала с лестницы. Позднее в Коломенской больнице выдали выписной эпикриз с неправильной датой выписки из предыдущей больницы и информацией о бытовой травме, а не ДТП.

«Этот факт нас очень сбил, потому что она не пьет от слова совсем. Она воспитывает двоих детей, мы ей помогаем. Мальчику семь лет, он инвалид — муковисцидоз, постоянно на препаратах, у них все по системе. Девочке два года», — рассказала она.

Служебная проверка

Однако факт аварии подтвердили в полиции. Сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Андрей Пышкин рассказал, что 20 января у одного из домов на улице Центральной водитель, управляя автомобилем Mazda, наехал на женщину 1985 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ее госпитализировали.

«Установлено, что за рулем иномарки в свободное от службы время в трезвом состоянии находилась сотрудница Управления МВД России по городскому округу Воскресенск», — сказал он.

В полиции начали проверку. Если вину сотрудницы докажут, то ее уволят и накажут по закону.

Собственное расследование

Тетя пострадавшей собрала полное досье — информацию о зарегистрированном в 09:16 вызове скорой помощи, свидетельства врачей, которые проезжали мимо на пожар, данные от ДПС, видеозаписи, нашла одного очевидца и разыскивает других, добилась проведения повторного анализа крови на этанол, обратилась за юридической помощью.

«После получения медицинских документов начались достаточно странные вещи, а именно отражение в них информации, которая явно не соответствует действительности и намекает на какой-то подлог», — сказал адвокат Александр Артамонов.

Во время проверки следственного отдела СКР по Воскресенску проведут дополнительные экспертизы, по результатам которых установят обстоятельства дела, виновность водителя и других возможных участников, рассказал защитник.

Помощь случайного водителя

Тетя пострадавшей выяснила номер Mazda 6, которая сбила племянницу, и личность ее владельца — сотрудницы отдела дознания 1988 года рождения. Она связалась с женщиной, которая первой пришла на помощь и вызвала скорую помощь. По словам очевидца, водитель иномарки сильно перепугалась и раскаялась.

«Девушка тоже стояла в шоке. Она тоже плакала. Она сама не ожидала, что так получится. Видно, что она переживала», — сказала она.

Момент аварии женщина не застала. Она ехала на работу позади автобуса, а ДТП случилось перед ним. Когда поток продвинулся вперед, увидела аварийный знак и остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь.

«Стояла машина с работающей аварийкой, рядом стояла девушка-водитель и на асфальте лежала девушка. Я определила, что девушка, только по женскому рюкзаку. Наклонилась, померила пульс, аккуратно растянула ворот куртки, чтобы ей стало легче дышать, потому что видно, что сломан нос и весь удар пришелся на голову», — сказала она.

Запаха алкоголя ни от пешехода, ни от водителя женщина не почувствовала. Она позвонила по номеру «112» и вызвала скорую помощь. Пока ждали врачей, к месту аварии подошел мужчина и стал возмущаться тем, что пешеход перешел дорогу в неположенном месте. Других людей, в том числе ребенка, она не заметила. Вдруг мимо проехала колонна из пожарных машин и скорой помощи — медики сказали, что торопились на другой вызов, но согласились осмотреть потерпевшую. Женщина уехала на работу и только потом узнала об обстоятельствах дела.