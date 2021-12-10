Полицейскому на Алтае пришлось застрелить мужчину, напавшего на него с железным прутом. Тот не остановился после предупреждающих выстрелов в воздух, сообщил Telegram-канал Shot.

На такие действия застреленный пошел, вероятно, под воздействием алкоголя. Полицейские приехали на вызов женщины. Мужчина запер ее ребенка у себя в квартире после неудачного похода семейной пары к нему в гости.

Сотрудники полиции сначала попытались зайти в квартиру, но им не открыли. Сам подозреваемый в преступлении вылез из окна и напал на полицейского-водителя, ударив того прутом по голове, а потом начал избивать другого сотрудника. Его напарник предупредил агрессора выстрелом в воздух, но тот не остановился, а пошел в сторону стрелявшего. Полицейский захотел остановить его и выстрелил в руку, но мужчина продолжил идти. После еще двух выстрелов в воздух пришлось стрелять на поражение.

Сейчас полицейских доставили в больницу с травмами, а ребенка отдали родителям. Выяснилось, что у напавшего уже были судимости, в том числе за тяжкие телесные повреждения.