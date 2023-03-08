08 марта 2023, 18:43
Полицейский из Нижнего Новгорода склонял 12-летнюю девочку к сексу — СМИ
Shot: сотрудник ППС из Нижнего Новгорода признался, что склонял к оральному сексу девочку
Сотрудник ППС из Нижнего Новгорода приставал к 12-летней девочке и предлагал ей заняться оральным сексом, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, против полицейского возбудили уголовное дело, а сам он уже признал вину.
Следователи установили, что младший сержант дважды приставал к пятикласснице. Сначала до Нового года, а потом уже в январе он снимал перед ней штаны и пытался склонить ее к интиму. По предварительной информации, первый раз это произошло дома, а второй в гараже, куда злоумышленник мог заманить девочку.
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За день до официального предъявления обвинений младшего сержанта уволили со службы, рассказал источник. С бывшим полицейским расторгли трудовые отношения «за совершение поступка, порочащего честь сотрудника».
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Молодого человека задержали, против него возбудили дело по статье о развратных действия в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Подозреваемый дал признательные показания, уточнили источники издания.
Ранее МВД предложило запретить для педофилов вход на детские площадки, школы и сады. Правозащитники поддержали инициативу, но призвали доработать законопроект, сообщили «Известия».
В августе 2022 года мужчина надругался над 11-летней девочкой в Анапе. Злоумышленник попытался сбежать с места преступления, но его задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело, его передали в суд.
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