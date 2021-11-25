Полицейских заподозрили в получении взяток за информацию об умерших в Иркутской области

Уголовное дело открыли в отношении восьми полицейских и владельца похоронного бизнеса. По версии следствия, сотрудники МВД брали взятки за информацию об умерших. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек: шесть участковых, два сотрудника дежурной части и предприниматель», — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, бизнесмен с 2020 по 2021 год через посредника передавал взятки участковым, оперативному дежурному и его помощнику. Он платил деньги за данные об умерших на территории Шелеховского района.

Общая сумма взяток оказалась не менее 280 тысяч рублей. СК завел уголовные дела по статьям о даче взятки должностному лицу и о получении взятки должностным лицом.

Подозреваемых задержали. В отношении владельца похоронного бизнеса решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудников МВД отпустили, с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Они признали свою вину и сотрудничают со следствием.