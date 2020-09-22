Полицейских заподозрили в избиении жителей села под Новосибирском

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, полицейские «превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей».

Ранее против сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он обвиняется в вымогательстве взятки у участницы ДТП.