Полицейских заподозрили в избиении жителей села под Новосибирском
Уголовное дело завели на сотрудников полиции в селе Усть-Изесс в Новосибирской области. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, полицейские «превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей».
Ранее против сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он обвиняется в вымогательстве взятки у участницы ДТП.