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    22 сентября 2020, 15:05

    Полицейских заподозрили в избиении жителей села под Новосибирском

    Дарья Морозова

    Уголовное дело завели на сотрудников полиции в селе Усть-Изесс в Новосибирской области. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.

    Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, полицейские «превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей».

    Ранее против сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он обвиняется в вымогательстве взятки у участницы ДТП.

    Новости SMI.FM