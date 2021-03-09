Полицейских собак в Петербурге научат искать части тел погибших людей

Служебных собак МВД, ФСИН, ФТС и других ведомств в Санкт-Петербурге научат искать фрагменты тел погибших людей. Городская лаборатория средств индикации создала четыре комплекта для подготовки животных к обнаружению трупов, написал Life.

Уточняется, что каждый из комплектов имеет запах различных стадий разложения останков человека. В их числе «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный» и «свежая кровь». Натренированных с помощью таких препаратов собак могут использовать после стихийных бедствий и терактов для поиска без вести пропавших или убитых.

Одним из авторов изобретения является гендиректор ЛСИ Татьяна Горохова. За последние несколько лет компания заключила контрактов с госведомствами на 130 миллионов рублей. В числе главных клиентов фирмы колонии системы ФСИН, региональные таможенные управления и МВД.