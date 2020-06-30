Полицейских с Урала отпустили из-под ареста по делу об изнасиловании. Адвокат рассказал о страхе потерпевшей

Суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения для экс-полицейских, ставших фигурантами дела о групповом изнасиловании. Адвокат потерпевшей Алексей Бушманов в беседе с «360» заявил, что его подзащитную расстроил судебный вердикт.

Юрист заметил, что приближаться к 22-летней студентке из Казахстана бывшие стражи порядка не имеют права — на это существует запрет. Однако девушка все равно переживает.

«Очень переживает, что их освободили и они могут где-то пересечься. <…> Я не верю, что суд снова вернет их под домашний арест. Суд запретил подсудимым контактировать с потерпевшей. Если такой контакт произойдет, то встанет вопрос об изменении меры пресечения», — пояснил Бушманов.

Волнения пострадавшей, вероятно, связаны и с тем, как вели себя обвиненные в изнасиловании мужчины. Адвокат отметил, что девушке предлагали деньги и угрожали обратиться в УФМС и рассказать, что она нарушила правила въезда-выезда на территорию РФ.

Сам факт интимной близости, по его словам, двое из трех экс-полицейских не отрицают. Но настаивают, что никакого изнасилования не было, все по обоюдному согласию.

«Они якобы договорились. Поскольку она гражданка Казахстана, они вступили в интимную связь, чтобы не сообщать о ее правонарушении. У нее якобы было просрочено разрешение на пребывание в РФ», — рассказал адвокат девушки.

Бушманов не собирается обжаловать вынесенное Ленинским районным судом решение. Меру пресечения экс-полицейским изменили на запрет определенных действий. В пресс-службе суда уточнили «Интерфаксу», что подсудимым запретили общаться друг с другом, с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу.

Следователи установили, что в августе 2019 года трое полицейских изнасиловали студентку в служебной машине. После случившегося возбудили уголовное дело, а правоохранителей задержали. Им предъявили обвинение в групповом изнасиловании и уволили.