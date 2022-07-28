Полицейских из Новосибирска заподозрили в халатности после убийства 17-летней девушки

Против полицейских Новосибирска возбудили уголовное дело о халатности. Они проигнорировали жалобы матери 17-летней девушки, которую впоследствии убили. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

С ноября 2021 года по июнь 2022 год мать убитой неоднократно обращалась в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по Новосибирску. Она жаловалась на систематические угрозы от молодого человека в адрес своей дочери.

«По заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились», — сообщили в Следкоме РФ.

В результате парень, осознавая безнаказанность, 26 июля убил 17-летнюю девушку. Суд арестовал его на два месяца. Против полицейских возбудили дело по части 2 статьи 293 УК РФ за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.