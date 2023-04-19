Криминал 19 апреля 2023, 16:39 Полицейских из Нижегородской области поймали на взятке в 150 тысяч рублей

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В Нижегородской области следствие возбудило уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые попались на взятке на сумму в 150 тысяч рублей. Об этом написал сайт vremyan.ru.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, случай произошел 18 апреля на улице 40 лет Октября в Кстове. Двое сотрудников ОЭБиПК получили 150 тысяч рублей от местного предпринимателя, который вел незаконную торговлю.

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В скором времени подозреваемым предъявят обвинение.