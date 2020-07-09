Полицейских из Екатеринбурга могут посадить на 26 лет за изнасилование

По данным портала «Русская планета», двоим обвиняемым грозит по девять лет тюрьмы, а третьему — восемь. Также была проведены проверка в отделении полиции, в которой произошло преступление. В результате часть сотрудников была лишена званий за халатное отношение к своим обязанностям.