Полицейских из Екатеринбурга могут посадить на 26 лет за изнасилование
Обвинение попросило Ленинский районный суд Екатеринбурга назначить троим сотрудникам полиции 26 лет лишения свободы за изнасилование девушки. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
По данным портала «Русская планета», двоим обвиняемым грозит по девять лет тюрьмы, а третьему — восемь. Также была проведены проверка в отделении полиции, в которой произошло преступление. В результате часть сотрудников была лишена званий за халатное отношение к своим обязанностям.