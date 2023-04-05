Криминал 05 апреля 2023, 00:33 Полицейские завершили расследование дела об убийстве, совершенном в Кургане 11 лет назад

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Сотрудники полиции Кургана расследовали уголовное дело об убийстве женщины и ребенка, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Курганской области.

Преступление произошло в 2012 году. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью. Под подозрение попал ее друг и коллега. В ходе допроса он признался, что пришел в гости к женщине. В эту же квартиру под предлогом покупки жилья проник еще один злоумышленник. Мужчины по сговору убили мать и ее восьмилетнюю дочь. Второй мужчина унес из дома вещи, а друг убитой представился пострадавшим и заявил, что получил ножевые ранения.

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Уголовное дело направили в суд. Второй злоумышленник избежал наказания по причине смерти.