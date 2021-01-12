Москвич напал с своей квартире на полицию. Его застрелили

Правоохранители застрелили мужчину, который напал на них с ножом в одной из московских квартир. Об этом сообщили в Следственном Комитете.

По версии следствия, 12 января сотрудники полиции прибыли в квартиру по Гурьевскому проезду в Москве. Их вызвали сотрудники скорой помощи, потому что мужчина был в неадекватном состоянии и агрессивно вел себя по отношению к врачам и соседям. На предупреждения он не реагировал. В какой-то момент мужчина, держа в руках нож, напал на полицейских.

«Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте», — рассказала «360» старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте работают следователи и криминалисты. Мужчине назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

UPD: Источник «360» сообщил, что застреленный 32-летний Лобзов М. был уроженцем Зеленограда.