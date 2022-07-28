Полицейские заподозрили жительницу Удмуртии в убийстве супруга

Жительницу деревни Большие Кивары Шарканского района заподозрили в убийстве своего мужа. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Ситуация произошла 26 июля. Злоумышленница вместе со своим супругом распивала алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт на бытовой почве. В результате женщина схватила нож и ударила мужа им в спину.

«Мужчина успел забежать к соседям, где через непродолжительное время скончался в результате полученного ранения», — рассказали в ведомстве.