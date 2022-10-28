Полицейские заподозрили москвича в обмане оптовых поставщиков на 200 млн рублей | 360°

Криминал 28 октября 2022, 20:21 Полицейские заподозрили москвича в обмане оптовых поставщиков на 200 млн рублей

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Москвич Алексей Михайлов стал подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Он смог обмануть оптовых поставщиков техники Apple на 200 миллионов рублей. Об этом сообщил LIFE.

Злоумышленник разработал хитрую схему манипуляций. Он зарегистрировался на сайтах бесплатных объявлений под псевдонимом АЛЕКС. Мужчина разместил объявления о продаже техники Apple. При этом цена, по которой он продавал телефоны, была на 20% ниже рыночной. Продажа осуществлялась по полной предоплате, однако с клиентами Алексей подписывал договор.

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Поначалу он действительно отправлял гаджеты по заявленной стоимости. Как удалось выяснить, первое время подозреваемый работал себе в убыток, приобретая телефоны по настоящей цене. Благодаря высоким скидкам он заработал хорошую репутацию на сайтах.

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В дальнейшем он начал заключать крупные сделки с оптовыми поставщиками, однако те своих товаров так и не получили. Михайлов смог собрать около 200 миллионов рублей, после чего пустился в бега. Спустя время его задержали.