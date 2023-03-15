Криминал 15 марта 2023, 13:27 Полицейские закрыли в Москве клуб игровых автоматов СКР: в Москве завели уголовное дело за организацию незаконных азартных игр РИА «Новости»

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На северо-востоке Москвы закрыли подпольный клуб игровых автоматов. Незаконным бизнесом занимались восемь человек. Правоохранители завели уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК России в Telegram-канале.

Задержанные, по версии следствия, арендовали нежилое помещение на улице Добролюбова, поставили в нем игровые автоматы и пригласили посетителей — устроили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Правоохранители завели уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр.

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Игровой клуб закрыли силами столичного Следкома, сотрудников УВД и отряда специального подразделения «Гром». Подозреваемых задержали и в ближайшее время доставят в отдел для дачи показаний и других следственных действий.

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Полицейские в Москве также накрыли преступную сеть, которая под вывесками аптек продавала наркозависимым сильнодействующие вещества. Они изъяли 150 килограммов препаратов.