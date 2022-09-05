Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Криминал

05 сентября 2022, 19:05

Полицейские заключили под стражу подростка, который изрезал девочку под Екатеринбургом

Читать 360tv в

Сотрудники полиции заключили под стражу подростка, который, предположительно, напал с ножом на девочку в поселке Исток Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александра Шульгу.

По предварительным данным, ситуация произошла днем 2 сентября. После совершения преступления злоумышленник попытался сбежать. Однако силовики оцепили район, благодаря чему молодого человека удалось поймать. Им оказался школьник из Березовского.

Реклама

«Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу до 1 ноября 2022 года включительно», — отметили в ведомстве.

Реклама

Убийства

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама