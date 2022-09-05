Криминал 05 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские заключили под стражу подростка, который изрезал девочку под Екатеринбургом

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Сотрудники полиции заключили под стражу подростка, который, предположительно, напал с ножом на девочку в поселке Исток Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александра Шульгу.

По предварительным данным, ситуация произошла днем 2 сентября. После совершения преступления злоумышленник попытался сбежать. Однако силовики оцепили район, благодаря чему молодого человека удалось поймать. Им оказался школьник из Березовского.

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«Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу до 1 ноября 2022 года включительно», — отметили в ведомстве.

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