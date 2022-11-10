Криминал 10 ноября 2022, 14:09 Полицейские задержали злоумышленников, которые угоняли корейские машины в Ленобласти

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Сотрудники полиции Ленинградской области задержали двоих злоумышленников, которые профессионально занимались угонами корейских автомобилей. На их счету шесть внедорожников. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Следователи заподозрили мужчин в угоне шести автомобилей. Первые пять случаев произошли в Сосновом Бору, Ломоносовском и Выборгском районах. Преступные действия они совершали в период с апреля по июнь. Тогда им удалось похитить Hyundai Tucson, две Kia Sorento Prime, Kia Sportage и Genesis GV80.

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Последнее преступление они совершили ночью 21 июля в Сосновом Бору. Мужчину угнали со стоянки Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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