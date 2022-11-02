Полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в стрипклубе Владивостока | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 18:34 Полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в стрипклубе Владивостока

Читать 360tv в

Пьяный житель Владивостока устроил стрельбу из травматического пистолета в местном стриптиз-клубе. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Мужчина пришел в заведение почти под утро. Между ним и охранником завязалась ссора, в результате которой дебошир достал оружие совершил около семи выстрелов в хаотичном порядке. При этом двое посетителей клуба получили травмы в ходе стрельбы.

Реклама

Мужчину задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Реклама