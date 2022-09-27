Полицейские задержат злоумышленника, который трижды ударил ножом врача в Армавире | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 04:50 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержат злоумышленника, который трижды ударил ножом врача в Армавире

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Сотрудники полиции заключат под стражу злоумышленника, который напал на врача городской поликлиники с ножом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

Ситуация произошла 15 сентября в Армавире. Злоумышленник пришел на прием ко врачу, у которого ранее проходил лечение. Он нанес пострадавшему по меньшей мере три удара в живот ножом. Свидетели случившегося оттащили нападавшего.

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Мужчина после покушения на убийству попытался покончить с собой, однако его госпитализировали. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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