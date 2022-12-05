Криминал 05 декабря 2022, 18:12 Полицейские задержали злоумышленника, который ограбил салон связи во Владивостоке

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Житель Владивостока ограбил салон сотовой связи в тот момент, когда консультант отвлеклась на другого клиента. Злоумышленника задержали по горячим следам. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

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Мужчина воспользовался положением, после чего украл мобильный телефон стоимостью в 60 тысяч рублей. Заметив пропажу, работница магазина позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела № 1 задержали грабителя по горячим следам. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.