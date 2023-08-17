Криминал 17 августа 2023, 15:26 Полицейские задержали жительницу Тюмени, напавшую на мужа с ножом

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали местную жительницу, которая напала с ножом на мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Супруги распивали алкоголь, во время застолья между ними произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужа в область живота.

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Против местной жительницы возбудили уголовное дело, свою вину она признала.