17 августа 2023, 15:26
Полицейские задержали жительницу Тюмени, напавшую на мужа с ножом
Сотрудники полиции Тюменской области задержали местную жительницу, которая напала с ножом на мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Супруги распивали алкоголь, во время застолья между ними произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужа в область живота.
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Против местной жительницы возбудили уголовное дело, свою вину она признала.
Преступления
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