Полицейские задержали жительницу Петербурга с наркотиками в Воронеже

Жительницу Санкт-Петербурга задержали на трассе в Воронеже. В багажнике у женщины находились наркотики. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на «МВД Медиа».

Полицейские остановили автомобиль на 216 километре автодороги Р-298 «Курск — Воронеж». За рулем машины находилась 57-летняя женщина. Сотрудники ГИБДД обнаружили, что во время беседы подозреваемая начала сильно нервничать. В багажнике автомобиля обнаружили 500 граммов метилэфедрона. Полицейские возбудили уголовное дело.