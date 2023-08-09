Криминал 09 августа 2023, 17:14 Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, укравшего у знакомой авто под предлогом ремонта

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Сотрудники полиции задержали жителя города Ростова-на-Дону, который украл автомобиль женщины после обещания его отремонтировать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина предложил жительнице Сочи свою помощь в вопросе ремонта ее BMW. Он увез иномарку на эвакуаторе и в течение месяца регулярно присылал женщине фотоотчет.

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Спустя время потерпевшая стала получать сообщения о штрафах за превышение скорости, после чего обратилась в полицию.