15 марта 2023, 13:40
Полицейские задержали жителя поселка в Ленинградской области по подозрению в убийстве пенсионерки
Полицейские задержали жителя поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Мужчину подозревают в убийстве пенсионерки, совершенном около полугода назад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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В 2022 году сотрудники органов обнаружили тело пенсионерки в частном доме в микрорайоне Малые Пороги. На нем присутствовали признаки насильственной смерти. Задержать подозреваемого удалось лишь утром 14 марта.
Убийства
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