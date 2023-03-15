Криминал 15 марта 2023, 13:40 Полицейские задержали жителя поселка в Ленинградской области по подозрению в убийстве пенсионерки

Читать 360tv в

Полицейские задержали жителя поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Мужчину подозревают в убийстве пенсионерки, совершенном около полугода назад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Реклама

В 2022 году сотрудники органов обнаружили тело пенсионерки в частном доме в микрорайоне Малые Пороги. На нем присутствовали признаки насильственной смерти. Задержать подозреваемого удалось лишь утром 14 марта.