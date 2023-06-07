07 июня 2023, 19:59
Полицейские задержали жителя Пензенской области, ограбившего уличных музыкантов
Сотрудники полиции Пензенской области задержали жителя Лунинского района, который украл у уличных музыкантов деньги и банковские карты. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».
Мужчина остановился у развлекательного заведения на улице Ленина в Пензе и стал слушать музыку. Затем он вырвал сумку с собранными деньгами у гитаристки и скрылся.
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Отмечается, что к моменту задержания похищенные средства злоумышленник потратил. Следователи возбудили уголовное дело, мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
Пенза
Кражи
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