26 марта 2024, 18:07
Полицейские задержали жителя Пензенской области, который у себя дома изготавливал наркотики
В Пензенской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в изготовлении и попытке продажи наркотиков. Об этом написала «Пенза-пресс», ссылаясь на региональное управление ФСБ России.
Сообщается, что мужчина организовал у себя дома производство запрещенного вещества, чтобы продавать его в Пензенской области и других регионах. Правоохранителям удалось пресечь противозаконные действия.
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На пензенца завели уголовное дело. Расследование продолжается.
Наркотики
Пенза
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