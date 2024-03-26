Криминал 26 марта 2024, 18:07 Полицейские задержали жителя Пензенской области, который у себя дома изготавливал наркотики

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В Пензенской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в изготовлении и попытке продажи наркотиков. Об этом написала «Пенза-пресс», ссылаясь на региональное управление ФСБ России.

Сообщается, что мужчина организовал у себя дома производство запрещенного вещества, чтобы продавать его в Пензенской области и других регионах. Правоохранителям удалось пресечь противозаконные действия.

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На пензенца завели уголовное дело. Расследование продолжается.