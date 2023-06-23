Криминал 23 июня 2023, 16:18 Полицейские задержали жителя Омска, который заказал убийство жены

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Сотрудники полиции города Омска задержали местного жителя, который заказал убийство собственной супруги. Об этом сообщили «Народные новости».

Семейная пара приняла решение развестись. Чтобы не делить совместно нажитое имущество, мужчина решил убить жену и нашел исполнителя преступления.

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Отмечается, что местный житель передал организатору убийства миллион рублей. В итоге наемный убийца отказался от расправы и обратился в полицию.