Полицейские задержали жителя Новосибирска, которого заподозрили в избиении и грабеже | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали жителя Новосибирска, которого заподозрили в избиении и грабеже

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Сотрудники полиции Новосибирска задержали злоумышленника, которого заподозрили в избиении и ограблении 17-летнего парня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное управление МВД.

По версии следователей, злоумышленник попросил у пострадавшего телефон, чтобы позвонить. Подросток дал ему телефон, однако подозреваемый избил его и присвоил себе мобильный. Однако пострадавший смог догнать оппонента и вернул телефон назад.

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Заявление написали родители подростка. Полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Первомайского района Новосибирска. Против него возбудили уголовное дело.

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