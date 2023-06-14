Криминал 14 июня 2023, 20:23 Полицейские задержали жителя Нижневартовска по подозрению в покушении на убийство возлюбленной

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Сотрудники полиции Нижневартовска задержали местного жителя, который подозревается в покушении на убийство своей девушки. Об этом сообщил сайт Ugra-news.

По данным следствия, между молодым человеком и его возлюбленной произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил девушку.

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Как сообщили«Народные новости», пострадавшую доставили в больницу с множественными ранениями, следователи возбудили уголовное дело.