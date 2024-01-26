Криминал 26 января 2024, 11:13 Полицейские задержали жителя Краснодарского края по подозрению в убийстве знакомого

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В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали жителя села Отрадо-Кубанское, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, задержанный пришел в гости к приятелю с охотничьим ружьем. Увидев это, хозяин дома схватил топор для самообороны. Тогда гость выстрелил мужчине в ногу, после чего ударил топором по голове.

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Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим за убийство.