Криминал 19 февраля 2024, 16:52 Полицейские задержали жителя Челябинска по подозрению в убийстве любовника жены

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Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, который подозревается в убийстве любовника супруги монтировкой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным ведомства, в январе мужчина заподозрил свою жену в измене. В состоянии алкогольного опьянения он пришел домой и застал ее с другим. Тогда задержанный схватил монтировку и до смерти забил любовника.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.