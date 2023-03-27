Криминал 27 марта 2023, 16:10 Полицейские задержали жителя Челябинска, который избил адвоката

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Полицейские Челябинска задержали злоумышленника, который принимал участие в избиении адвоката. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Нападение произошло в начале марта. Злоумышленники сломали адвокату челюсть и руку.

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Накануне оперативники уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержали одного из нападавших. На данный момент сотрудники органов пытаются выяснить мотивы преступления и обстоятельства случившегося. Сейчас решают вопрос о заключении задержанного под стражу.