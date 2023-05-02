Криминал 02 мая 2023, 23:24 Полицейские задержали закладчика, который распространял героин в Краснодаре

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Полицейские Краснодара задержали местного жителя, который распространял закладки с наркотическими веществами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Жители одной из многоэтажек обратились в полицию с информацией о том, что в их доме злоумышленники оставляют закладки с запрещенными веществами. Сотрудники органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выявили подозреваемого.

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«Краснодарец сделал три тайника с наркотиком в огороженном цветнике и около подъездов. Там изъяли 11 свертков. При личном досмотре у мужчины обнаружили еще один сверток в кармане с метадоном», — отметили в ведомстве.

С помощью служебных собак в автомобиле мужчины нашли еще 17 пакетиков с порошкообразным веществом.