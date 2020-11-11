Полицейские задержали вора-домушника в Ростове-на-Дону
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии краж в частных домах в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на главк МВД по региону.
По предварительным данным, злоумышленник проникал в дома при помощи инструмента, который он сам и изобрел. Всего он украл денег и ценностей на 300 тысяч рублей. Известно, что до этого подозреваемый не так давно вышел из тюрьмы.
«На данный момент установлена причастность фигуранта к девяти эпизодам противоправной деятельности», — рассказали в ведомстве.