Полицейские задержали вора-домушника в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, злоумышленник проникал в дома при помощи инструмента, который он сам и изобрел. Всего он украл денег и ценностей на 300 тысяч рублей. Известно, что до этого подозреваемый не так давно вышел из тюрьмы.

«На данный момент установлена причастность фигуранта к девяти эпизодам противоправной деятельности», — рассказали в ведомстве.