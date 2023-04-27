Криминал 27 апреля 2023, 14:08 Полицейские задержали вандала, разгромившего могилы на кладбище в ХМАО

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Сотрудникам полиции Ханты-Мансийского автономного округа удалось задержать вандала, который повредил несколько могил на кладбище в городе Югорске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Фото с кладбища, на которых видны существенные повреждения надгробий и памятников, разместили в социальных сетях. Правоохранители задержали подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют детали преступления.